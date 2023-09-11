Врачи поделились рецептом самого полезного в мире смузи

Приготовить его сможет даже ребенок.

Состав смузи имеет большое значение для его полезности. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование, чтобы узнать, как содержание фермента полифенолоксидазы (РРО) влияет на усвоение питательных веществ, содержащихся во многих фруктах и овощах.

Об этом пишет "Food and Function".

В эксперименте участвовали здоровые мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Участникам было предложено придерживаться специальной диеты для контроля содержания флавонолов. Они были разделены на несколько групп: первая группа пила смузи с бананами, богатыми РРО, и другими фруктами. Вторая группа употребляла смузи из смеси фруктов и ягод с низкой активностью РРО, а третья группа была контрольной и получала капсулы с флавонолами. Состав напитков был изменен на нескольких этапах.

После этого ученые анализировали образцы крови и мочи участников, чтобы измерить уровень флавонолов, которые они усвоили после употребления смузи и капсул. Оказалось, что у тех, кто выпил смузи с бананами, уровень флавонолов в организме был ниже на 84% по сравнению с контрольной группой.

Ученые были удивлены тем, как добавление всего одного банана так сильно снизило уровень усвоения флавонолов в организме. Это показывает, насколько важно правильно составлять пищу и сочетать продукты для оптимального усвоения полезных соединений. Ученые рекомендуют сочетать фрукты и ягоды, богатые флавонолами, с ингредиентами, имеющими низкую активность РРО, такими как ананасы, апельсины, манго или йогурт, чтобы обеспечить максимальное усвоение питательных веществ из смузи.

До этого ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человека.