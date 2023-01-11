Врачи рассказали, как за неделю предвидеть инсульт

После проявления явных симптомов инсульта остается мало времени для спасения пациента, поэтому важно выявить угрозу как можно раньше.

Одним из первых признаков нарушения кровообращения мозга является нарушение функции речи, или дизартрия. Вначале это заметно как дефект произношения какого-то звука.

Об этом сообщает Medpravda.

Если нарушается кровоснабжение тканей мозга, то возникает ишемический инсульт. Опасность в том, что ткани начинают отмирать, если до них не доходит кровь. Это очень опасно, и больному нужно немедленно оказать помощь и назначить лечение. Прежде всего врачи вводят препарат, который растворяет тромб, перекрывший доступ крови.

Поскольку от наступления видимых симптомов инсульта остается мало времени для спасения пациента, то основная задача — выявить угрозу инсульта как можно раньше.

Врачи Американской академии неврологии рассказали, что некоторые симптомы инсульта проявляются за семь дней до его наступления. Речь идет о так называемом микроинсульте, когда проявляется временное нарушение доступа крови в часть мозга. Оно может длиться всего несколько минут, не вызывая серьезных повреждений. Заметить микроинсульт можно по внезапному расстройству речи.

Этот симптом легко узнаваем, речь становится невнятной, тембр голоса меняется, пациент может говорить либо шепотом, либо слишком громко.

Дизартрия, вызванная транзиторной ишемией головного мозга, обычно продолжается в течение суток. Равно как и другие симптомы микроинсульта.

Первые симптомы микроинсульта, на которые важно вовремя обратить внимание:

временная слепота или двоение в глазах;

нарушение равновесия;

головокружение;

онемение в руках, паралич мышц;

одностороннее сокращение мышц лица, век или рта.

Может проявиться несколько симптомов сразу или один из них, но важно сразу показать пациенту врачу, поскольку после микроинсульта может случиться полноценный инсульт.

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