Названы самые действенные способы предотвратить инсульт

Ученые назвали самые действенные способы предотвратить возникновение инсульта. По их словам, если с наследственностью человек ничего не может делать, то другие факторы риска вполне может устранить.

Об этом пишет Independent.

По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании единственными действенными способами защитить свой организм от инсульта являются сбалансированная диета, занятие спортом и отказ от вредных привычек.

Медики советуют не верить обещаниям рекламных роликов и не покупать чудо-препараты, которе якобы предотвращают болезни. По их словам, никакие пищевые добавки не могут предотвратить инсульт. К счастью, это могут простые натуральные продукты, сбалансированное питание, обилие овощей и фруктов в рационе, полноценный отдых, сон и физическая активность.

Причинами возникновения инсульта могут быть излишнее употребление жирной и слишком соленой пищи. Они способствуют накоплению холестерина, ожирению, аритмии и диабету, которые значительно увеличивают риск инсульта. Повышает риск и заместительная гормональная терапия, применяемая женщинами старше 50 лет.

«Курсор» также рассказывал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.