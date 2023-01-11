Врачи рассказали, почему нельзя в темноте смотреть на экран телефона

Мерцание экрана в полной темноте приводит к перенапряжению глаз и вызывает головные боли, увеличение внутричерепного давления и проблемы со зрением.

У многих людей день начинается и заканчивается со смартфона или планшета. Врачи рекомендуют ограничить время с гаджетами, поскольку частое их использование способствует ухудшению зрения, вплоть до слепоты.

Об этом сообщает opentv.

Особенно небезопасно смотреть в экран смартфона в темноте. Это связано с мерцанием экрана, которое крайне негативно влияет на сетчатку, особенно при длительных сеансах.

Перенапряжение приводит к спазмам аккомодации, сухости глаз, разрушению рецепторов сетчатки и катаракте.

Эксперты отмечают, что вреден не сам по себе экран, а именно неправильное и слишком частое настраивание зрения на мерцающее изображение.

Вред телефона в темноте очевиден, поскольку роговица напрягается, а глаза из-за этого устают быстрее и способствуют развитию спазмов. Всё это вместе увеличивает риск ухудшения общего и периферического зрения.

Глаза стараются пропустить как можно больше света, поэтому зрачки расширяются. Это приводит к перенапряжению и вызывает головные боли, увеличение внутричерепного давления и проблемы с остротой зрения.

Эксперты отмечают, что можно минимизировать влияние экрана на глаза, соблюдая простые правила:

установите источник света примерно на одном уровне с телефоном;

выберите комфортную позу, лучше сидя или стоя;

не приближайте экран к глазам меньше, чем на 50 см.

Многое зависит от качества экранов на смартфонах и частоте их использования, но врачи рекомендуют при частом использовании телефонов, компьютеров и планшетов обогатить рацион витаминами Е и В2. Они содержатся в яйцах, моркови, орехах.

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