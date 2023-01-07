Ученые выяснили, что апельсины могут помочь сохранить зрение

Австралийские ученые выяснили, что употребление апельсина один раз в неделю более чем на 50 процентов снижает риск потери зрения. Исследование проводилось более 15 лет.

Новое исследование дало веские основания для включения апельсинов в свой рацион в этом году.

Один из путей к здоровым глазам — здоровый образ жизни. Исследования показывают, что популярный цитрусовый фрукт вносит большой вклад в предотвращение потери зрения.

Многие едят апельсин, чтобы получить витамин С или чтобы насладиться сладким, насыщенным вкусом, однако цитрусовые могут сделать больше, чем просто укрепить вашу иммунную систему.

Апельсины могут снизить риск потери зрения, известной как макулярная дегенерация. Ранние симптомы обычно включают размытые или искаженные участки зрения. К счастью, апельсины могут снизить риск развития макулярной дегенерации на 60%. Исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употреблявших апельсины, риск развития макулярной дегенерации был ниже в течение 15-летнего периода исследования.

Хотя те, кто регулярно ел цитрусовые, имели самый высокий уровень защиты, даже употребление апельсинов раз в неделю обеспечивает «значительную пользу».