Врачи рассказали, почему «сердечникам» стоит завести дома кошек

О благоприятном влиянии домашних животных на здоровье человека было известно давно, поэтому ученые провели исследование механизма этого воздействия.

Многие люди имеют дома кошек, но при этом даже не подозревают, каким удивительным свойством обладают эти животные.

Оказалось, что они очень полезны для нашего здоровья, пишет napensii.

Ученые провели исследования кошачьего мурлыкания и выяснили, что его частота находится в определенном диапазоне — от 25 до 150 герц.

Вибрирование звука на этих частотах позволяет кошкам восстанавливать собственные мышцы и кости. Примерно таким же образом звук воздействует и на людей, которые находятся рядом.

Врачи выяснили, что владельцы кошек гораздо менее подвержены стрессу. Даже хозяева собак уступают в этом кошатникам. Ученые Университета Миннесоты в своих исследованиях пришли к выводу, что домашние кошки полезны для сердца. В целом результаты были ожидаемы, поскольку о благоприятном влиянии домашних животных на здоровье человека было известно давно.

В исследованиях принимали участие 4000 граждан США в возрасте от 30 до 75 лет. Половина участников эксперимента являлись владельцами кошек. Наблюдения велись в течение десяти лет. Оказалось, что, имея дома кошку, вы имеете на 40% меньше вероятности получить сердечный приступ.

Ученые объяснили этот факт тем, что кошки обеспечивают спокойствие и умиротворение, то есть факторы, которые оказывают благотворное влияние на организм при сердечно-сосудистых проблемах. Но исследования этого явления продолжаются.

Вместе с тем врачи предупреждают, что ни в коем случае речь не идет о рекомендациях по лечению и профилактике. Просто теперь мы знаем, что кошки умеют не только мяукать и спать по 20 часов в день – теперь точно известно, что они несут пользу их владельцам.

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