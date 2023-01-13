Врачи рассказали, почему зубы не могут быть идеально белыми

Эмаль может быть от природы желтоватая, и необходимости в отбеливании ее нет.

Многие мечтают об идеальной улыбке и белоснежных зубах, однако врачи пояснили, почему это возможно не для всех и в чем сложности.

Об этом пишет Challenger.

На цвет зубов влияет их природное внутреннее и внешнее окрашивание. Врачи пояснили, что именно внутреннее окрашивание связано с особенностями организма.

Выделен ряд причин, которые формируют цвет зубов:

наследственность — у некоторых от природы зубы желтее;

возраст — со временем в эмали начинает просвечивать желтый дентин;

высокий уровень содержания фтора ;

приём антибиотиков и изменение цвета пломб.

Внешнее окрашивание связано также формируется от влияния окружающей среды: от курения до еды и напитков, в которых содержится много красящих веществ (пигментов). В этой ситуации зубы желтеют из-за состава пищи. Например, если человек пьёт много чая, кофе или колы, окрашенные вещества из этих продуктов оседают на зубной эмали, и зубы желтеют.

Если эмаль от природы желтоватая, то необходимости в отбеливании нет, это чисто эстетическая процедура.

Как правило, отбеливание зубам не вредит, но из-за этого зубы могут стать более чувствительными.

То же самое происходит с эмалью каждый день, когда мы едим богатые углеводами продукты. Злоупотреблять «кислыми» средствами для отбеливания не стоит по той же причине, по которой не нужно есть слишком много сладкого: это может стать причиной разрушения зубов.

Но если грамотно подготовиться к отбеливанию, то есть провести реминерализацию зубов до и после отбеливания, вреда не будет и чувствительность зубов не увеличится.

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