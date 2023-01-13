Врачи рассказали, почему зубы не могут быть идеально белыми

Многие мечтают об идеальной улыбке и белоснежных зубах, однако врачи пояснили, почему это возможно не для всех и в чем сложности.
Об этом пишет Challenger.
На цвет зубов влияет их природное внутреннее и внешнее окрашивание. Врачи пояснили, что именно внутреннее окрашивание связано с особенностями организма.
Выделен ряд причин, которые формируют цвет зубов:
- наследственность — у некоторых от природы зубы желтее;
- возраст — со временем в эмали начинает просвечивать желтый дентин;
- высокий уровень содержания фтора ;
- приём антибиотиков и изменение цвета пломб.
Внешнее окрашивание связано также формируется от влияния окружающей среды: от курения до еды и напитков, в которых содержится много красящих веществ (пигментов). В этой ситуации зубы желтеют из-за состава пищи. Например, если человек пьёт много чая, кофе или колы, окрашенные вещества из этих продуктов оседают на зубной эмали, и зубы желтеют.
Если эмаль от природы желтоватая, то необходимости в отбеливании нет, это чисто эстетическая процедура.
Как правило, отбеливание зубам не вредит, но из-за этого зубы могут стать более чувствительными.
То же самое происходит с эмалью каждый день, когда мы едим богатые углеводами продукты. Злоупотреблять «кислыми» средствами для отбеливания не стоит по той же причине, по которой не нужно есть слишком много сладкого: это может стать причиной разрушения зубов.
Но если грамотно подготовиться к отбеливанию, то есть провести реминерализацию зубов до и после отбеливания, вреда не будет и чувствительность зубов не увеличится.
Ранее Курсор писал, какие продукты делают зубы белее.