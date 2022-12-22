Врачи выявили закономерность между ветряной оспой в детстве и инсультом в зрелом возрасте

Одним из самых тяжелых осложнений болезней, аналогичных вирусной оспе, является инсульт, который возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга.

Большинство людей, практически 90% населения, имеют в крови вирус, который вызывает заболевание ветряной оспы. Обычно им болеют еще в детском возрасте.

Об особенностях влияния на организм этого «дремлющего вируса» сообщает Science Alert.

Врачи выяснили, что у 30% из тех, кто переболел в детстве ветряной оспой, вирус реактивируется спустя много лет и вызывает опоясывающий лишай (или опоясывающий герпес).

Он проявляется характерной болезненной сыпью и массой других осложнений, которые иногда могут появляться даже без видимых кожных симптомов.

Одним из самых тяжелых осложнений является инсульт, который возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга. Кровь перестает нормально поступать в мозг, поскольку артерии сужаются, и тромб может перекрыть их полностью.

Ученые выяснили, что у людей с опоясывающим лишаем на 80% выше риск возникновения инсульта, чем у людей без этого заболевания. Даже в течение 12 месяцев после болезни риски остаются повышенными.

Еще выше вероятность инсульта для людей старше 40 лет.

Механизм, стоящий за таким долгосрочным риском инсульта, учеными пока не раскрыт. Исследователи предполагают, что это связано с прямым инфицированием артерий.

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