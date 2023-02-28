Все элементарно: 103-летняя женщина поделилась секретом долголетия

В Великобритании Хильда Кросс недавно отметила свой 103-й День рождения, а также поделилась секретами своего долголетия.

Об этом сообщает Shropshire Star.

Женщина родилась в городе Болтон 21 февраля 1920 года. Она работала в прачечной в эпоху Второй мировой войны, и в то же время познакомилась с Альфредом Кроссом, который стал ее мужем в 1944 году после того, как принял участие в изнурительном путешествии по Северной Африке и защите Мальты.

Спустя два года мужчину демобилизовали и он стал сотрудником полиции Ливерпуля. После выхода на пенсию супруги переехали жить в деревню Трефнант (Северный Уэльс). В 2001 году мужчина скончался, не дотянув до 90-летнего возраста.

У пары было двое детей, а со временем появились пятеро внуков и восемь правнуков. Кросс осталась жить в этом доме до 100 лет, где она вязала, занималась садоводством и уделяла время прогулкам.

Однако во время пандемии коронавируса случайно упала и сломала ногу. После этого женщина вынужденно перебралась в дом престарелых.

Свой 103-й день рождения она отметила в компании своих восьмерых родных. В чем же секрет ее долголетия?

По словам женщины, она просто всегда желала быть активной и занятой, что ей успешно удавалось. Также она полагает, что пройти столь долгий жизненный путь ей помогли любимые алкогольные напитки. В частности, она любит побаловать себя за ужином бокалом бренди или вина.

Несмотря на преклонный возраст, Хильда любит нарядно одеваться, а также читает еженедельный женский журнал и наблюдает за людьми на улице, сидя в гостиной. Также она любит читать романы о военных годах и любви.

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