Как с помощью банана в 72 года выглядеть на 40 – лайфхак от дерматолога из Японии

Дерматолог из Японии Мамина Теругано поделилась полезной информацией о рецептурных и безрецептурных средствах по уходу за кожей.

Об этом сообщает Express.

Женщина утверждает, ее 72-летняя мама выглядит так, словно ей всего лишь 40 лет. Лайхфак состоит в бананах, а точнее их шкурках, которыми пожилая женщина протирает лицо и руки.

Она втирает кожуру в разные участки кожи, оставляет ее на 20 минут, а после смывает. Мамина полагает, что натуральная косметика имеет ряд преимуществ.

Например, банан очень полезен, а потому им стоит пользоваться в домашних масках для лица. Его кожура увлажняет, отшелушивает, борется с морщинами и выравнивает тон кожи, уменьшает отечность вокруг глаз, а также имеет антиоксидантный эффект.

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