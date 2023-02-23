Как с помощью банана в 72 года выглядеть на 40 – лайфхак от дерматолога из Японии

20:23, Сегодня
Полезные советы, Интересные факты
банан фото
Фото: Pixabay

Нужно уделить своему телу всего 20 минут.

Дерматолог из Японии Мамина Теругано поделилась полезной информацией о рецептурных и безрецептурных средствах по уходу за кожей.

Об этом сообщает Express.

Женщина утверждает, ее 72-летняя мама выглядит так, словно ей всего лишь 40 лет. Лайхфак состоит в бананах, а точнее их шкурках, которыми пожилая женщина протирает лицо и руки.

Она втирает кожуру в разные участки кожи, оставляет ее на 20 минут, а после смывает. Мамина полагает, что натуральная косметика имеет ряд преимуществ.

Например, банан очень полезен, а потому им стоит пользоваться в домашних масках для лица. Его кожура увлажняет, отшелушивает, борется с морщинами и выравнивает тон кожи, уменьшает отечность вокруг глаз, а также имеет антиоксидантный эффект.

@dr.mamina

More skin tips! My mom was so embarrassed. Send her some love! #learnontiktok #dermatologist #tiktokpartner #edutok #skincareroutine #fyp #foryoupage

♬ original sound — Mamina Turegano, MD

Также «Курсор» сообщал, что диетолог объяснил, как нужно заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.