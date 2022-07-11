Ядерная война: ученые рассказали, во что превратится планета

Специалисты рассмотрели несколько сценариев развития событий в случае ядерной войны, но все они ведут к катастрофическим последствиям для человечества.

Ученые смоделировали ситуацию ядерной войны, причем рассмотрели несколько возможных сценариев. При любых раскладах это будет крайне печально для планеты и ее населения.

Результаты исследований опубликованы в Daily Mail.

Шерил Гаррисон из американского университета Луизианы рассказала: «Неважно кто начнет эту войну, результаты будут катастрофичными. Инициатива может исходить от россии*, США, Индии, Ирана или Пакистана. Как только дым попадет в верхние слои атмосферы, это сразу отразится на всех людях».

В результате ядерного взрыва в атмосферу попадут миллиарды тонн дыма и сгоревшего углерода, которые моментально поглотят солнечный свет. Уже через месяц средняя температура Земли снизится на 7 градусов Цельсия. Это даже больше, чем в ледниковом периоде.

Даже когда весь дым развеется, осев на поверхности, температура уже не вернется к первоначальным показателям. Из-за похолодания льдом покроются 15 миллионов километров, а после лед начнет расти вверх, минимум на 2 метра. Судоходство в северном полушарии полностью прекратится на несколько тысячелетий. Будет наблюдаться второй ледниковый период.

Понижение температур и нехватка солнечного света спровоцируют гибель водорослей, морских растений и мелких животных. Далее цепная реакция захватит рыб, крупных морских животных, и перерастет в мировой голод на суше. Медленно, но верно человечество вымрет.

Ученые очень опасаются такого развития событий и призывают политиков сделать все возможное, чтобы избежать такого развития событий.

«Курсор» писал, что глава НАТО ответил на ядерный шантаж со стороны россии.

Также мы сообщали, что Иран не отвечает на вопросы о незаявленной ядерной деятельности — МАГАТЭ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!