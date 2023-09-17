Японец придумал необычный способ знакомиться с девушками и попал за решетку

43-летняя женщина, выйдя из супермаркета, увидела, что колесо на ее авто спустилось. К ней сразу подошел незнакомец и предложил свою помощь.

Житель японского города Миеси Йосито Харада прокалывал колеса автомобилей, за рулем которых находились женщины. Японец таким способом пытался познакомиться с ними.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что 32-летний служащий Харада был задержан правоохранителями в городе Хигасиура в префектуре Айти после того, как в милицию обратилась 43-летняя женщина. Японка, выйдя из супермаркета, увидела, что колесо на ее авто спустилось. К ней сразу подошел незнакомец и предложил свою помощь.

Автолюбительница тут же вспомнила, что похожий эпизод произошел с ней год назад. Она не вспомнила лицо мужчины, но решила, что это подозрительно, и позвонила по телефону в полицию.

Правоохранители проверили записи с камер наблюдения на парковке супермаркета и увидели, что мужчина умышленно повредил колесо авто заявительницы.

Злоумышленником оказался Йосито Харада. После задержания он признался, что выбрал такой способ, чтобы знакомиться с понравившейся ему женщиной.

Согласно сообщению, семь лет мужчина с таким же именем и фамилией уже задерживался полицией за аналогичные действия. Тогда адвокат японца заявлял, что его подзащитный прокалывал шины, чтобы знакомиться с женщинами. И делал он этот трюк более тысячи раз.

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