В Ноф ха-Галиль придумали оригинальный способ знакомства с потенциальной второй половинкой

Власти города решили поставить на улицах специальные лавки для знакомств.

Власти города Ноф ха-Галиль решили помочь молодым израильтянам найти свою вторую половинку. Так, в городе начали устанавливать лавочки для знакомств.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль по-русски».

Сообщается, что на таких лавочках можно пообщаться друг с другом с соблюдением минимальной безопасной дистанции

Также в сети показали фотографию этой лавочки.

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