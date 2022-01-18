В Ноф ха-Галиль придумали оригинальный способ знакомства с потенциальной второй половинкой

Власти города Ноф ха-Галиль решили помочь молодым израильтянам найти свою вторую половинку. Так, в городе начали устанавливать лавочки для знакомств.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль по-русски».
Сообщается, что на таких лавочках можно пообщаться друг с другом с соблюдением минимальной безопасной дистанции
Также в сети показали фотографию этой лавочки.
Ранее Курсор сообщал, что в Петах-Тикве открылся бесплатный супермаркет.
Кроме того, мы писали, что в Израиле меняется трудовое законодательство.
Еще редакция нашего сайта сообщала, что израильские учителя жалуются на тяжелые условия труда.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.