Японские ученые придумали технологию, которая помогает снизить употребление соли

Чтобы не терпеть безвкусную пищу, но при этом значительно уменьшить количество соли, можно воспользоваться «умной ложкой» от изобретателей из Японии.

О вреде соли известно давно, и многие пытаются сократить ее потребление, но удается это далеко не всем. Теперь японские ученые создали ложку, искусственно повышающую соленость пищи.

Об этом сообщили Daily Mail.

Избыточное потребление соли приводит к увеличению кровяного давления, повышению рисков инсультов и других заболеваний.

Прибор, разработанный учеными из Университета Мэйдзи в Японии работает с помощью электрических волн для переноса ионов натрия или «электрической соли» в рот. Он не оказывает никакого влияния на организм человека, а меняет вкус пищи посредством псевдосенсорного восприятия.

«Если мы попытаемся сократить потребление соли обычным способом, то нам придется терпеть безвкусную пищу», — пояснили важность своего изобретения разработчики.

Технология Electronic Taste Sensation работает, используя очень слабый электрический ток для передачи электрической соли в рот человека.

Клинические тесты, которые проводились на людях людей, пытающихся уменьшить потребление соли, показали, что соленость пищи с «умной ложкой» увеличилась в 1,5 раза.

Новая ложка и созданная вместе с ней такая же миска призваны устранить необходимость в дополнительной соли, но при этом еда остается привычной по вкусу и достаточно соленой.

Изобретение, как ожидается, поступит в продажу в конце этого года, но цена его пока неизвестна.

Ранее Курсор писал о влиянии соли на внутренние органы и иммунитет.