Ученые показали, как выглядел город Майя с многоквартирными домами

Полисы активно развивались: там были многоквартирные комплексы из 60 отдельных сооружений, которые в основном возводили вокруг храмов, святилищ и рынков.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) исследовал зону Майя в Калакмуле. Технология Лидар помогла обнаружить масштаб распространения города, скрытого в джунглях.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Отмечается, что Калакмул находится глубоко в джунглях в большом районе Петенского бассейна (штат Кампече, Мексика). Он был столицей Королевства Змеи, на что указывает широкая распространность глифов, изображающих голову змеи. Они также известны как Каан.

В период своего существования регион Калакмул сражался против главного государства Тикаль на юге. По словам специалистов, в эпоху расцвета, то есть в поздний классический период, в регионе было около 50 тысяч жителей. Его площадь превышала 70 квадратных километров.

Ученые из INAH и других учреждений провели аэрофотосъемку Лидар в биосферном заповеднике Калакмул, охватившую площадь в 95 кв. км. Лидар является методои дистанционного зондирования, в рамках которого светом пользуются в форме импульсного лазера ради измерения диапазонов до Земли, известных как переменные расстояния.

Разница при возвращении лазера и измерении длин волн помогает в составлении 3-D цифровых карт ландшафта. Она позволяет устранять мешающие объекты (например, кроны деревьев).

Благодаря этому в конце исследователям были доступны к обзору лишь археологические объекты. По информации исследователей, города активно развивались.

Также там были многоквартирные комплексы из 60 отдельных сооружений, которые в основном возводили вокруг храмов, святилищ и рынков. Есть версия, что в 700 году нашей эры Калакмул был одним из самых больших городов Америки.

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