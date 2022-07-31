Земля ускоряется: как это повлияет на людей

Наша планета не только не изучена до конца, но и преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Изменение скорости вращения Земли пока не объяснено учеными, однако влияние этого фактора на людей уже известно.

Еще недавно ученые были обеспокоены тем, что Земля замедляет скорость вращения вокруг своей оси. Однако последние измерения доказали обратный эффект. 29 июня этого года наша планета вращалась с максимальной скоростью за весь период наблюдений.

Об этом сообщил Forbes.

Принято считать, что скорость вращения Земли составляет 24 часа, то есть один оборот за сутки. Известно, что на этот показатель влияет Луна и ее сила гравитационного притяжения.

После измерений, проведенных в 1973 году при помощи атомных часов, отмечено замедление вращения. В связи с этим, ученым пришлось компенсировать это дополнительными секундами. 31 декабря 2016 года было уравнено время вращения.

Недавние измерения удивили ученых, поскольку скорость вращения, согласно атомных часов, начала увеличиваться. Специалисты предполагают, что в ближайшие 50 лет будет отмечаться сокращение времени земных суток.

Исследования показали, что 29 июня 2022 года Земля совершила оборот вокруг собственной оси за самое короткое время. Сокращение времени вращения по состоянию на 26 июля оказалось уже полторы миллисекунды.

Во время прошлого рекорда это сокращение было 1,4602 миллисекунды, и это произошло 19 июля 2020 года.

Ученые точно не выяснили причину подобных изменений, однако предполагают, что это связано с тающими ледниками, то есть меньший вес полюсной части Земли сказывается на скорости вращения.

Людям очень важно понимать воздействие такого увеличения скорости вращения. Атомные часы, лежащие в основе системы GPS, самостоятельно не в силах учесть ускорение. Одна миллисекунда равна 52 сантиметрам на экваторе, соответственно система GPS будет неэффективной.

Таким образом это повлияет и на смартфоны, компьютеры и коммуникационные системы, в которых число секунд в день скорректировано по данным на 1 января 1970 года. Ученые намерены продолжить исследования в этой области, чтобы решить, как с этим справиться.

«Курсор» писал, что мощные магнитные бури накроют Землю: названы даты.