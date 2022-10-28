Землянин может прожить на Марсе 280 млн лет, но не любой

Бактерия Deinococcus radiodurans способна выжить на Земле в самых экстремальных условиях, включая сильную радиацию. Также выяснилось, что на Марсе в состоянии анабиоза срок ее жизни составит огромное количество лет.

Бактерия с Земли могла бы прожить на Марсе 280 млн лет. Однако так могут далеко не все бактерии.

Ученые выяснили, что одна из самых устойчивых бактерий нашей планеты, которая устойчива даже против сильной радиации, выживет на Марсе, пишет Space.

Значит так же могут и на Марсе могут быть марсианские бактерии и микробы. Это повышает шансы, что на Марсе все еще живут микробы.

Бактерия Deinococcus radiodurans способна оставаться живой в самых экстремальных условиях, как ни один другой организм. В состоянии анабиоза эта бактерия может прожить на Марсе в течение 280 млн лет. Если подобные бактерии существуют на Красной планете и находятся на глубине до 10 метров, то у них есть такие же шансы.

Соответственно, ученые надеются обнаружить там микробную жизнь.

Ученые из Военно-медицинского университета, штата Мэриленд, США, во главе с Майклом Дэли провели исследование нескольких видов микроорганизмов, которые являются экстремофилами (эти существа могут выжить там, где другие сразу умирают). Они хотели выяснить, как долго смогут такие бактерии выжить в условиях Марса.

Во время исследования микробов подвергали сверхнизким температурам, а также очень сильному излучению. Но победителем в этом соревновании на выживание оказалась бактерия Deinococcus radiodurans. Например, ученые выяснили, что этот микроб может поглотить в 28 тысяч раз больше излучения, чем человек.

Ранее Курсор писал, что произойдет, если человек вдохнет марсианский воздух.