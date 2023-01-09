Женщина поговорила с «собой» в детстве: как она это сделала

Она спросила у юной «собеседницы», гордится ли она своим будущим.

По словам программиста и художницы Мишель Гуанг, она смогла провести беседу с «собой» из прошлого, для чего она воспользовалась нейросетями GPT-3 Playground и детскими дневниками.

Об этом она рассказала в Twitter.

Девушка вела свои дневники 10-летний период, в ходе чего она делала записи по различным темам, будь то школьные проблемы или романтические отношения. Недавно она решила загрузить в программу примерно 40 разных записей за период с 10 до 14 лет.

Благодаря этому она пообщалась с «собой» из прошлого. Гуанг утверждает, что искусственный интеллект на самом деле беседовал так, словно он ‒ Мишель в детском возрасте.

По словам девушки, ее давно беспокоил вопрос «Гордилась бы я собой в 8-летнем возрасте, если бы знала, какой путь пройду в зрелом возрасте?». Именно с ним она решила обратиться к нейросети.

Юная «Мишель» ей сказала, что она в восторге от успехов и свершений собеседницы. Дополнительно Гуанг подробно рассказала, как именно она реализовала эту оригинальную идею. Инструкция находится по ссылке.

«Курсор» сообщал, что современные технологии могут переносить в другую эпоху.