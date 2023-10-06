В это трудно поверить, но она не намерена останавливаться на достигнутом.

104-летняя жительница США захотела стать самым старым человеком в мире, когда-либо прыгавшим с парашютом.

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Дороти Хоффне из США не впервые прыгает с парашютом. Так, в 100-летнем возрасте она сделала это впервые, но после этого решила, что следующий прыжок должен стать более значительным событием в ее жизни.

По этой причине она решила побить рекорд, установленный весной 2022 года 103-летней Линней Ингегерд Ларссон из Швеции. Реализовать этот дерзкий проект ей помог инструктор Дерек Бакстер в Оттаве (штат Иллинойс).

Перед прыжком с высоты более 4 км она оставила свои красные ходунки возле самолета. Присутствующие описали ее как "спокойную и уверенную" женщину.

После приземления американку пожилого возраста и ее напарника встретили аплодисментами. Дороти помахала собравшимся там людям и поблагодарила их, а также намекнула, что со временем решится на еще один прыжок и экскурсию на воздушном шаре.

"Оказаться на земле прекрасно. Но там, наверху, тоже было прекрасно. Лучше и быть не могло, если бы мы сами об этом подумали. Возраст – это всего лишь цифра", – сказала она.

Интересно, что это рекорд пока что не был подтвержден официально. Компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы в Книге рекордов Гиннесса признали прыжок Гоффнер рекордным.

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