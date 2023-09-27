Эксперты сосредоточили внимание на жителях так называемых "голубых зон".

Ученые в рамках нового исследования обнаружили 9 факторов, свойственных долгожителям.

Об этом сообщает Medical News.

Специалисты изучили так называмые "голубые зоны", являющиеся местами, где живет много долгожителей с прекрасным здоровьем до глубокого возраста. Они полагают, что только 20-30% продолжительности жизни человека определяются генетикой, а на все остальное влияет выбор образа жизни.

Ученые проанализировали ряд привычек и активностей людей, которые живут в зонах большой продолжительности жизни. В итоге им удалось выделить ключевые черты и привычки, которые назвали "Могущественная девятка".

Питание

Такие люди употребляют в основном растительную пищу, а порции мяса являются относительно малыми и редкими.

Калории

Долгожители часто занимаются соблюдением поста и употребляют ровно столько, чтобы насыщаться на 80%. Это помогает в предотвращении набора веса и ожирения. Также старение порой замедляет легкое голодание.

Алкоголь

Люди из этих зон склонны редко или умеренно употреблять алкогольные напитки. В основном это красное вино, в котором много антиоксидантов.

Цель

Эти люди четко осознают, в чем смысл их жизни и какие цели перед ними стоят.

Физическая активность

Ежедневные занятия создают естественное и энергичное движение. К примеру, такие люди часто ходят или занимаются садоводством.

Стресс

Чтобы снимать стресс, долгожители часто молятся или устраивают семейные ужины.

Духовность

Веру называют ключевым компонентом жизни. Она не только дает цель, но и улучшает психическое здоровье и стимулирует хорошее поведение.

Структура семьи

Члены расширенной семьи часто живут вместе, обеспечивая друг друга поддержкой и любовью.

Социальная связь

Эти прочные связи формируют образ жизни, помогающий в "голубых зонах" поддерживать благополучие.

Также "Курсор" сообщал, есть ли связь между долголетием и месяцем рождения.