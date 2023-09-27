Ученые в рамках нового исследования обнаружили 9 факторов, свойственных долгожителям.
Об этом сообщает Medical News.
Специалисты изучили так называмые "голубые зоны", являющиеся местами, где живет много долгожителей с прекрасным здоровьем до глубокого возраста. Они полагают, что только 20-30% продолжительности жизни человека определяются генетикой, а на все остальное влияет выбор образа жизни.
Ученые проанализировали ряд привычек и активностей людей, которые живут в зонах большой продолжительности жизни. В итоге им удалось выделить ключевые черты и привычки, которые назвали "Могущественная девятка".
Питание
Такие люди употребляют в основном растительную пищу, а порции мяса являются относительно малыми и редкими.
Калории
Долгожители часто занимаются соблюдением поста и употребляют ровно столько, чтобы насыщаться на 80%. Это помогает в предотвращении набора веса и ожирения. Также старение порой замедляет легкое голодание.
Алкоголь
Люди из этих зон склонны редко или умеренно употреблять алкогольные напитки. В основном это красное вино, в котором много антиоксидантов.
Цель
Эти люди четко осознают, в чем смысл их жизни и какие цели перед ними стоят.
Физическая активность
Ежедневные занятия создают естественное и энергичное движение. К примеру, такие люди часто ходят или занимаются садоводством.
Стресс
Чтобы снимать стресс, долгожители часто молятся или устраивают семейные ужины.
Духовность
Веру называют ключевым компонентом жизни. Она не только дает цель, но и улучшает психическое здоровье и стимулирует хорошее поведение.
Структура семьи
Члены расширенной семьи часто живут вместе, обеспечивая друг друга поддержкой и любовью.
Социальная связь
Эти прочные связи формируют образ жизни, помогающий в "голубых зонах" поддерживать благополучие.
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