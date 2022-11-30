Жертвы ради Олимпиады: как сборная Бразилии добыла деньги на поездку

Игроки сборной Бразилии в 1932 году самостоятельно заработали деньги для участия в олимпийских соревнованиях.

Поездка на Олимпийские игры в 1932 году для сборной команды Бразилии могла и не состояться, но стала героическим поступком.

Из-за Великой депрессии бразильские власти не смогли предоставить финансирование сборной, пишет Музей фактов.

В итоге игрокам олимпийской сборной пришлось продавать кофе.

В Бразилии не смогло найти денег на поездку спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и придумали посадить делегацию из 82спортсменов на торговый корабль с кофе. Таким образом спортсмены вынуждены были продавать его по пути в США.

Однако в порту Сан-Педро олимпийцы столкнулись с требованием портовой администрации внести плату по доллару за каждого сошедшего на берег. Поскольку у команды все равно не хватало денег на всех, то заплатили только за тех спортсменов, которые имели высокие шансы на победу и на медали.

Интересно, что торговый корабль после этого уплыл в Сан-Франциско, продал там еще партию кофе и, заработав на этом дополнительные деньги, вернулся и высадил еще часть атлетов. В итоге из 82 спортсменов 67 олимпийцев все-таки смогли принять участие в играх.

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