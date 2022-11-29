NASA пытается раскрыть секреты солнечных пятен и солнечных магнитных полей

Солнце — это гораздо больше, чем просто источник света для Земли — это динамичная и сложная звезда со штормами, вспышками и движением, заставляющими ее постоянно меняться.

Магнитные поля управляют большей частью солнечной активности, которую мы можем наблюдать, но то, как они это делают, до сих пор плохо изучено. Новые результаты, основанные на моделировании на передовом суперкомпьютерном комплексе NASA в Исследовательском центре Эймса NASA в Силиконовой долине в Калифорнии, рисуют более полную картину одной из самых выдающихся характеристик Солнца, управляемых магнитным полем, — цикла образования солнечных пятен, известного как «торсионные колебания».

Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на NASA.

Вычислительный анализ данных о структуре и динамике Солнца, полученных с двух космических аппаратов NASA, показал, что сила этих крутильных колебаний, вызванных магнитными полями в недрах Солнца, продолжает снижаться. Это указывает на то, что текущий цикл солнечных пятен может быть слабее предыдущего, и, вероятно, продолжится многолетняя тенденция снижения магнитных полей Солнца. Такие изменения в недрах Солнца могут повлиять на космическую погоду, атмосферу и климат Земли.

Цикл солнечных пятен начинается, когда солнечное пятно начинает формироваться примерно на 30 градусах широты на поверхности Солнца. Затем зона формирования начинает мигрировать к экватору. При максимальной интенсивности глобальное магнитное поле Солнца меняет местами полярные области — как если бы на каждом из полюсов Солнца были положительный и отрицательный конец магнита, и они поменялись местами. Эти 22-летние вариации вызваны динамо-процессами внутри Солнца.

В динамо-процессе вращение, конвекция и электропроводность жидкости или плазмы помогают поддерживать магнитное поле. Эти глубокие магнитные поля скрыты, и их нельзя наблюдать напрямую, но их эффекты можно увидеть в вариациях вращения Солнца, создавая циклическую картину мигрирующих потоков через зоны — крутильные колебания. В одних областях это вращение ускоряется или замедляется, а в других остается устойчивым.

В этом анализе использовались данные двух миссий NASA, Солнечной и гелиосферной обсерватории и Обсерватории солнечной динамики. Объединенный центр научных операций в Стэнфордском университете обработал данные за 22 года наблюдений обеих миссий — всего более пяти петабайт. Суперкомпьютеры NASA выполняли анализ потока, численное моделирование и визуализацию, что позволило ученым лучше рассмотреть эту сложную структуру.

В будущем улучшения разрешения данных, методов анализа данных и имитационных моделей помогут объединить модели магнитных полей Солнца с моделями активности солнечных пятен, углубляя понимание того, как эти процессы влияют на недра Солнца. То, что происходит с Солнцем, включая процессы под его поверхностью, влияет на космическую погоду, которая влияет на всю Солнечную систему, включая Землю. Чем больше мы знаем о звезде, которая освещает наш дом, тем лучше мы можем понять ее влияние на нашу родную планету.

Ранее Курсор писал, что Китай начал масштабные исследования Солнца. Китайские власти намерены исследовать природу взаимосвязей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца.

Курсор сообщал, что ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность. Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Наша редакция сообщала, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

Также мы публиковали информацию, что ученым удалось воссоздать рождение Солнечной системы

Курсор сообщал, что исследователи обеспокоены большим количеством вспышек, которые возникают на Солнце.