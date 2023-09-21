Змея решила полакомиться "острой" рыбой, но едва не умерла

Рептилию спас ученый, который стал свидетелем не удачного обеда.

Исследователь Николя Фуэнто увидел, как змея пыталась проглотить инвазивный вид рыбы с колючим плавником и чуть не умерла от этого. Он поспешил ей на помощь.

Об этом пишет Live Science.

Во время полевых исследований ученый и его помощник стали свидетелями того, как местная змея, которая принадлежит к виду гадюковый уж (Natrix maura) пытается проглотить слишком большую для нее рыбу. Сначала он подумал, что происходит обычный процесс питания змеи, но затем он обратил внимание на неестественное поведение рептилии.

Оказалось, что рыба застряла в пищеводе и змея пыталась вытолкнуть ее обратно, вероятно осознав, что эта добыча может быть и вкусная, но очень опасная для ее жизни. Скорее всего змея начала задыхаться.

Фуэнто попросил своего помощника держать змею, пока он будет пытаться спасти ее от неминуемой смерти. Но как оказалось, рыба имеет колючий плавник и сильно застряла в пищеводе змеи. Поэтому ученому пришлось очень сильно постараться, чтобы вытащить жертву из пасти хищника, который сам превратился в жертву обстоятельств.

Когда ученый вытащил рыбу, то змея быстро ретировалась с места, где ей так и не удалось полакомиться чем-то вкусным. Осмотрев рыбу ученый пришел к выводу, что это обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernua). Этот вид обитает в пресноводных водоемах некоторый частей Европы и Азии. Но во Франции он является инвазивным видов, так как эта территория не является родным местом обитания этих рыб. Из-за того, что обыкновенные ерши имеют колючие спинные плавники хищникам очень трудно их проглатывать. Собственно, это в который раз показал случай со змеей.

"Курсор" писал ранее, что в Западной Африке обитает змея Dasypeltis gans, которую прозвали "яйцеед Ганса", считающуюся самой прожорливой в мире. Дело в том, что это пресмыкающееся может поглощать добычу, которая существенно превышает его размеры.