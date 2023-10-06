Золотистый ретривер стал звездой сети благодаря эффектным прыжкам

Последний ролик с попыткой Марли преодолеть высоту набрал около 169 миллионов просмотров.

Собака по кличке Марли стала звездой интернета и уже имеет более 1,6 млн подписчиков в TikTok. Он покоряет пользователей сети своими прыжками, легко перепрыгивая высокие препятствия.

Пес может перепрыгивать через препятствия такого же роста, как он сам.

Золотистый ретривер Марли вызвал много шума в соцсети, когда его владелец опубликовал видео попытки животного прыгнуть в высоту. Тогда талантливый пес преодолел 65 контейнеров с едой, поставленных друг на друга.

Марли стал настоящей звездой социальных сетей. В Instagram за ним следят более 261 тыс. подписчиков, а в TikTok – 1,6 млн подписчиков.

Последний ролик с попыткой Марли преодолеть высоту набрал около 169 миллионов просмотров на YouTube. На видео видно, как хозяин Гэри ставит несколько контейнеров, а его собака без особого труда перепрыгнула их.

Отмечается, что Марли с детства имеет серьезные навыки прыжков в высоту.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Изучение поведения было проведено на 40 собаках, которых просили принести определенную игрушку по имени. Результаты исследования показали, что только 7 собак поняли, какую именно игрушку нужно принести, когда им было сказано ее название. Исследователи предполагают, что смещение головы является способом, которым собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи.

Интересно, что 6 из 7 «одаренных реципиентов» были бордер-колли, которые считаются одними из самых умных пород собак. Исследователи отмечают, что часто владельцы питомцев наблюдают, как их животные наклоняют голову набок и вопросительно смотрят на людей. Результаты данного исследования могут стать первым шагом к пониманию, что это поведение означает, и, вероятно, оно связано с наличием у собак значимых слуховых стимулов.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.