100 украинских евреев прибыли в Израиль

100 украинских евреев недавно совершили алию в Израиль, в том числе те, кто прикован к постели и месяцами ждал возможности покинуть истерзанную войной Украину и добраться до земли обетованной.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Эти 100 новых олимов, прибывших с помощью IFCJ, «Джойнта» и ZAKA, присоединились к почти 14 000 человек, прибывших в Израиль с помощью Еврейского агентства с начала войны. Мы будем продолжать заботиться обо всех их потребностях, чтобы обеспечить их успешную акклиматизацию в израильском обществе», — говорит председатель Еврейского агентства Дорон Альмог.

76-летняя Элла Смирнова рассказала, что была вынуждена бежать из города, в котором родилась и выросла, Одессы.

«Я полностью инвалид и ограничена своей кроватью, поэтому эта война усилила мое чувство беспомощности, и я не видела выхода. Когда завыли сирены воздушной тревоги, единственное, что я могла придумать, это попытаться спрятаться под простыней, и единственный способ спасти себя — это если кто-то придет мне на помощь», — сказала она.

«Мы своими глазами видим, как эти спасательные миссии за пределами опасных зон особенно сложны для пожилых людей со сложными заболеваниями и все более суровыми зимними погодными условиями … В дополнение к усилиям по эвакуации команды и волонтеры «Джойнта» продолжат работу на местах, чтобы оказывать спасательную поддержку десяткам тысяч людей в этих холодных условиях, включая лекарства, продукты питания, теплую одежду и другие зимние товары, среди многих других услуг», — добавила Пини Мирецки, директор службы спасения и эвакуации Джойнта в бывшем советском союзе.

Некоторым иммигрантам пришлось оставить членов семьи, например, Анне Штепуре, которая приехала со своими детьми Мариной и Владиславом, но ей пришлось оставить мужа на войне.

«Это спасает жизнь, хотя мы должны сделать этот шаг без моего мужа. Я искренне надеюсь, что он скоро сможет присоединиться к нам в Израиле, но знайте, что это то, что мы должны сделать для безопасности и будущего нашей семьи», — сказала она.

«Несмотря на то, что жизнь этих новых израильтян почти весь последний год была наполнена болью и страданиями, меня вдохновляет видеть, насколько они полны надежды», — сказала Яэль Экштейн, президент IFCJ.

«Ханука — это праздник чудес и дух преодоления огромных испытаний и тьмы. Точно так же, как наши предки превратили эту тьму в свет, я так надеюсь и горжусь тем, что этот полет позволит им начать новую жизнь, где эта боль может быть оставлена ​​далеко позади», — говорит Экштейн.

«Печальная реальность такова, что большая часть мира успокоилась из-за войны в Украине, в то время как наши команды все еще постоянно работают в полевых условиях в сотрудничестве с другими организациями. Каждый день мы помогаем пережившим Холокост, пожилым людям и людям, пострадавшим в результате обстрелов. Этот рейс из 100 человек, эвакуированных из зоны боевых действий, очень эмоционален, особенно в эти дни Хануки, поскольку он является современным символом героизма слабых над сильными», — сказал генеральный директор ZAKA Дови Вайсенштерн.

Ранее Курсор писал, что в Украине евреи используют генераторы, чтобы зажечь меноры. Более 40 000 евреев примут участие в праздновании Хануки по всей Украине.

Курсор сообщал, что посольство Украины поздравило Израиль с Ханукой.

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