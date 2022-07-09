11-месячный ребенок захлебнулся в ванночке в Бейт-Шемеше

Во время купания в ванночке в своем доме в Бейт-Шемеше едва не умерла 11-месячная девочка, сейчас она находится в больнице.

В пятницу, 8 июля, в Бейт-Шемеше 11-месячная девочка захлебнулась водой во время купания в своей ванночке. Родители, обнаружив ребенка в бессознательном состоянии, вызвали медицинскую бригаду.

Об этом сообщает издание News.middleeast-24.

Известно, что парамедики, прибывшие на место происшествия, провели реанимационные действия на месте, после чего доставили 11-месячнего ребенка в иерусалимскую больницу «Хадасса Эйн-Керем». Девочка пока не пришла в сознание и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Спасательные службы отметили, что в последнее время в Израиле фиксируется много подобных случаев. Родителей призвали во время купания ни на минуту не оставлять детей без присмотра, особенно младше пяти лет, потому что они находятся в группе особого риска утопления из-за особенностей своего телосложения. Вес головы относительно тела у них больше, поэтому находясь в воде, малыш может перевернутся вниз головой и пойти ко дну за считанные секунды.

«Курсор» писал ранее, что 7 июля в Нетивоте произошла чрезвычайная ситуация. Во время купания в ванной захлебнулся 4-летний ребенок. Парамедикам удалось реабилитировать девочку, но ее состояние оценивается, как критическое.