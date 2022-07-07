Трагедия в Нетивоте: 4-летняя девочка захлебнулась в ванной

Во время принятия ванны захлебнулась 4-летняя девочка, родители, помогавшие ребенку купаться, лишь на минуту вышли из комнаты.

Сегодня вечером, 7 июля, в Нетивоте произошла чрезвычайная ситуация. Во время купания в ванной захлебнулся 4-летний ребенок.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что девочке купаться помогали родители, но они вышли из комнаты буквально на пару минут, а когда вернулись, то увидели ее бездыханное тело на дне ванны. Родители сразу же сообщили о происшествии на горячую линию МАДА.

Прибывшие на место парамедики оказали ребенку реанимационную помощь и к счастью им удалось запустить сердце девочки и восстановить ее дыхание. Пострадавшую с помощью вертолета доставили в медицинский университетский центр «Сорока», расположенный в Беэр-Шеве. Состояние ребенка оценивают, как критическое.

Сообщается, что это уже второй подобный случай. На днях парамедики прибыли на вызов в Умм-эль-Фахм, где в домашнем бассейне захлебнулся 2-х летний ребенок. Малыша удалось спасти, но его состояние также тяжелое.

Согласно данным организации «Бетерем», в период с 2011 по 2021 года 12 детей утонули дома в ванне. Только в прошлом году два подобных случая закончились смертельным исходом.

«Курсор» писал ранее, что двухлетняя малышка пребывает в состоянии средней степени тяжести после того, как она захлебнулась в частном бассейне в мошаве Беэр-Товия.