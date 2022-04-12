12-летний ребенок погиб в ДТП на квадроцикле в Алумоте

Мальчика эвакуировали в больницу Пория недалеко от Тверии, однако персонал был вынужден констатировать его смерть.

В результате аварии также пострадал отец мальчика, он получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице.

Об этом сообщает Israel National News.

Парамедики скорой помощи МАДА сказали: «Когда мы прибыли на место, мы увидели перевернутый квадроцикл, рядом с которым лежали раненые. Ребенок был без сознания, без пульса и дыхания, и у него были очень тяжелые множественные травмы. Мы сразу начали делать ему массаж и реанимацию, а затем эвакуировали в больницу».

Региональный совет долины реки Иордан опубликовал заявление, в котором говорится: «Мы разделяем тяжелое горе семьи Шошан и города Пория-Иллит в связи со смертью их любимого ребенка Роя Шошана, 12 лет, в результате несчастного случая сегодня днем».

«Курсор» писал ранее, что в Реховоте врачи спасли мужчину, у которого остановилось сердце при игре в теннис. Вечером в воскресенье 52-летний мужчина получил сердечный приступ во время игры в теннис в Реховоте. У него произошла внезапная остановка сердца. Среди игроков оказался врач, который прибежал на помощь.

Также мы сообщали, что в результате аварии в Нетании пострадали четыре человека. 6-летний ребенок получил травмы средней степени тяжести, а 2-летний и 7-летний мальчики вместе с 22-летней девушкой получили легкие ранения в результате ДТП.