В Реховоте врачи спасли мужчину, у которого остановилось сердце при игре в теннис

Вечером в воскресенье 52-летний мужчина получил сердечный приступ во время игры в теннис в Реховоте. У него произошла внезапная остановка сердца. Среди игроков оказался врач, который прибежал на помощь.
С помощью мер по искусственному дыханию, а также имевшегося у него дефибриллятора, врач быстро начал оказывать первую помощь пострадавшему.
О происшествии услышал от диспетчера волонтер «Объединенной Хацалы», врач скорой помощи Моше Мизрачи, который возвращался с работы и как раз проезжал мимо Реховота. Он немедленно изменил курс и поспешил на помощь.
Доктор Эммануэль Сира также услышал о происшествии, возвращаясь домой с работы, но сразу направился оказать помощь в экстренной ситуации. Он прибыл одновременно с Моше Мизрачи, к этому моменту прошло всего 3 минуты от получения вызова. Вместе они бросились к мужчине, которому оказавшийся среди игроков врач делал искусственное дыхание.
Доктор Сира заменил дефибриллятор на более современный кардиомонитор, врач уже успел сделать два удара током до прибытия спасателей. Дальше в течение 10 минут выполнено еще 5 разрядов.
Пульс больного был восстановлен, после чего пациента доставили в отделение неотложной помощи в стабильном состоянии. «Пациенту была проведена успешная катетеризация сердца», — сообщил Моше. Слаженные действия врачей, которые чудом оказались рядом, спасли жизнь мужчине.
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