В Рахате задержали 18-летнего бедуина по подозрению в связях с ИГИЛ: появились подробности

18-летний парень, кроме всего прочего, связался с боевиком ИГИЛ из Сирии, чтобы последний помог ему добраться до страны и он смог присоединиться к группировке и сражаться в ее рядах.

В рамках совместной деятельности ШАБАКа и Командования израильской полиции в Негеве был арестован для допроса в марте 2022 года гражданин Израиля, 18-летний житель Рахата, по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности, инспирированных государственной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Все материалы следствия, включая подозрения в правонарушениях в области безопасности, переданы в прокуратуру Южного округа. На подозреваемого составлено заявление с намерением возбудить против него обвинительное заключение, и завтра он предстанет перед районным судом Беэр-Шевы.

Расследование показало, что парень интенсивно потреблял контент, связанный с террористической группировкой, и поддерживал ее идеи и цели. При этом он связался с боевиком ИГИЛ из Сирии, чтобы последний помог ему добраться до страны и он смог присоединиться к группировке и сражаться в ее рядах.

Ранее Курсор писал, что Зиад Аль-Нахала, лидер террористической организации «Исламский джихад», не исключает возможности военного противостояния с Израилем.

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