30 израильских миллиардеров попали в список Forbes 2022

Мириам Адельсон, вдова Шелдона Адельсона, занимает 50-е место в списке миллиардеров Forbes 2022 года с состоянием в 27,5 миллиардов долларов.

Адельсон является издателем израильской ежедневной газеты «Исраэль Хайом» и самой богатой израильтянкой в ​​мире. Она была единственной наследницей империи казино своего покойного мужа.

Об этом сообщает Globes.

Самым богатым израильтянином в списке Forbes 2022 года является Эяль Офер, председатель Ofer Global Holdings, который занимает 117-е место с состоянием в 15,4 миллиарда долларов. Его брат Идан Офер, контролирующий акционер Israel Corp. и Kenon Holdings, занимает 188-е место с состоянием в 10,5 млрд долларов.

Дмитрий и Игорь Бухманы, владеющие компанией Playrix, занимающейся онлайн-играми, занимают 275-е место в рейтинге с состоянием в 8,5 млрд долларов, а технический предприниматель Юрий Мильнер занимает 324-е место в рейтинге с состоянием в 7,3 млрд долларов.

Стеф Вертхаймер и его семья занимают 411-е место с состоянием в 6,2 миллиарда долларов, за ним следует Тедди Саги, занявший 471-е место с состоянием в 5,6 миллиарда долларов. Шари Арисон занимает 552-е место с состоянием в 5 миллиардов долларов.

Среди других израильтян в списке попали контролирующий акционер Delek Ицхак Тшуву, занявший 778-е место с состоянием в 3,8 миллиарда долларов, за которым следует генеральный директор Check Point Гил Швед, занявший 851-е место с состоянием в 3,5 миллиарда долларов.

Лиора Офер, контролирующий акционер Melisron, занимает 1645-е место с 1,8 миллиарда долларов, в то время как израильская конкурентка в сфере недвижимости Данна Азриэли занимает 1929-е место с 1,5 миллиардами долларов. Адам Нойманн занял 2076-е место с 1,4 миллиарда долларов, а владелец отеля Дэвид Фаттал с 1,3 миллиарда долларов занял 2324-е место.

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