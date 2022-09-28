41-летняя израильская актриса Моран Атиас впервые стала мамой

Актриса вернулась в Израиль в прошлом году после того, как длительное время жила и строила карьеру за границей.

Израильская фотомодель и актриса Моран Атиас сегодня, 28 сентября, впервые стала мамой. Ребенок появился на свет в медицинском учреждении «Ихилов».

Об этом сообщает издание Tmi.maariv.

Знаменитость в возрасте 41 года получила новый титул, и, пожалуй, самый важных из всех — мама. Актриса и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.

Известно, что Моран Атиас вернулась в Израиль в прошлом году, чтобы здесь родить малыша, до этого она жила и строила карьеру за границей. Женщина решила, что хочет родить ребенка одна, без партнера, и в апреле текущего года поделилась с поклонниками, что вскоре ее мечта осуществится.

Незадолго до родов, знаменитость успела попозировать на пляже с круглым животиком для книги про беременность и материнство.

Атиас решила провести Рош ха-Шана со своей семьей, живущей в Хайфе, рядом с больницей, потому что знала, что в любой момент должна родить.

«Курсор» писал ранее, что депутат от «Ликуда» Мири Регев сообщила в Твиттере о рождении своего первого внука.

Еще мы писали, что на борту самолета C-17 ВВС США, который эвакуировал людей из Кабула, женщина родила девочку. Малышка и мать были доставлены в близлежащее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.