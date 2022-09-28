Мири Регев впервые стала бабушкой и показала фото внука

Депутат от «Ликуда» Мири Регев сообщила в Твиттере о рождении своего первого внука.

«В добрый час, с хвалою и благодарением Творцу мира, родился наш первый внук. Большое волнение и большое счастье. С сегодняшнего дня я бабушка», — написала она.

Регев занимала пост министра культуры и спорта с 2015 по 2020 год и министра транспорта с 2020 по 2021 год. Впервые она вошла в Кнессет по списку “Ликуда” в 2009 году.

В январе 2021-го она объявила о своем намерении баллотироваться на пост председателя израильской партии «Ликуд», когда Биньямин Нетаниягу уйдет из политики.

«На следующий день после Нетаниягу я буду баллотироваться в лидеры движения. Я говорила это в прошлом и говорю это снова сейчас», — заявила член израильского парламента.

Ранее Курсор писал, что почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос.

Также наш сайт информировал, что Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства».