50-летний парапланерист упал на прибрежные скалы в Нетании

50-летний мужчина упал на прибрежные скалы в районе набережной Сдерот Овед Бен-Ами в южной части Нетании. Медики оказали ему первую помощь и направили в больницу.

По сообщению MDA, 50-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести после того, как врезался на своем параплане в скалу недалеко от набережной Сдерот Овед Бен Ами в Нетании.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Известно, что сигнал о помощи поступил в 11:29. Сотрудники MDA прибыли на место происшествия, застав пострадавшего в сознании. Они оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Бригада сообщила, что у парапланериста тяжелые травмы рук и ног.

Причины несчастного случая выясняются.

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