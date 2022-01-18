Полуголый мужчина пробежал по торговому центру в Иерусалиме

Стало известно, что полуголый мужчина, обернутый в полиэтилен, пробежался по торговому центру в Иерусалиме с криками «Я корона, я опасен». Эти действия могут расцениваться как протест против коронавирусных ограничений.
Видео опубликовал телеграмм-канал Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что двое солдат ЦАХАЛа получили ранения из-за взрыва бомбы.
Фото с места событий показали в сети.
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