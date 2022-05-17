64-летний рабочий погиб на строительной площадке в Кирьят-Гате

Рабочий скончался от полученных травм после того, как его сбил бульдозер на строительной площадке на улице Харимон в Кирьят-Гате.

64-летний рабочий погиб после того, как его сбил трактор на строительной площадке на улице Харимон в Кирьят-Гате. Вызванные на место медики и парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Об этом сообщает News Walla.

Парамедик МАДА Ронен Хиль сказал: «Нас привели на строительную площадку, и мы увидели, что мужчина лежит без сознания и с травмой головы после того, как его сбил трактор. Мы провели ему медицинское обследование, он был без признаков жизни и нам пришлось констатировать его смерть на месте».

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.

Еще редакция Курсора писала, что в Иерусалиме арабы пытались линчевать израильтянина. В результате нападения арабов на мужчину пришлось доставить в больницу. В сети появились фотографии с места событий, сделанные очевидцами.

Также сообщалось, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.

Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.