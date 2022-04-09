Большинство израильских водителей автобусов не работают во время Рамадана и Песаха

По данным Форума общественного транспорта, объединяющего все израильские автобусные компании, около 70% израильских водителей автобусов по всей стране не будут работать в период предстоящих праздников.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Беспрецедентное количество отсутствующих связано с Рамаданом и Песахом, совпадающими в апреле, а это означает, что сотни израильских мусульман, евреев и христиан пропустят работу, чтобы отпраздновать свои соответствующие праздники.

Поэтому форум попросил значительно сократить транспортные перевозки в праздничные дни. В запросе, поданном в Национальное управление общественного транспорта Министерства транспорта, транспортный союз также попросил снизить штрафы за несоблюдение расписания автобусов.

По словам генерального директора форума Яара Амира, в то время как израильские автобусные компании обычно работают на 40% во время Рамадана, в этом году необходимы более радикальные изменения.

«Мы не можем игнорировать законное право мусульман на отдых во время исламских. Исходя из прошлого опыта, подавляющее большинство из них пользуется этим правом, — сказал Амир.

Исторически сложилось так, что сотни водителей автобусов-мусульман обычно не работали в течение Рамадана, нехватка рабочей силы усугублялась в этом году евреями и христианами, которые также брали отпуск в период праздников.

Ранее Курсор писал, что общественный транспорт в Израиле будет работать по-новому. Новый проект «Дерех шава» призвана справиться с повышением цен вследствие увеличения индекса затрат на общественный транспорт за счет улучшения и расширения обслуживания всех типов проездных билетов по всей стране.

Напомним, что в Израиле вырастут цены на проезд в такси.