Депутат Ликуда предлагает выделять землю каждому солдату ЦАХАЛа

Давид Амсалем заявил, что «демобилизованный солдат, который поселится в Негеве, предпочтительнее любого захватчика и бедуина, грабящего землю».

Депутат Давид Амсалем (Ликуд) внес предложение о предоставлении одного дунама земли в Негеве каждому солдату, который завершает службу в ЦАХАЛе.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Государство Израиль зарегистрирует землю на имя солдат в течение трех лет после завершения их военной службы или национальной службы.

За выполнение закона будет отвечать Земельное управление Израиля.

«Это просто требование времени», — сказал Амсалем. «С моей точки зрения, регулирование земли в Негеве таким образом, чтобы солдаты ЦАХАЛа получали ее в качестве «подарка при увольнении», отвечает приоритетам, для кого предназначены земли Негева, и выполнению национальной задачи по заселению Негева и обеспечению его процветания и успеха».

«Демобилизованный солдат, который поселится в Негеве, предпочтительнее любого захватчика и бедуина, грабящего землю», — сказал Амсалем.

Курсор также писал, что Мансур Аббас заявил, что «Мы будем голосовать против закона Шакед о гражданстве». Председатель партии РААМ Мансур Аббас в субботу вечером высказался по поводу закона о гражданстве, который препятствует объединению семей палестинских арабов и который должен быть вынесен на голосование в министерском комитете по законодательству.

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