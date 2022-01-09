Мансур Аббас: Мы будем голосовать против закона Шакед о гражданстве

Мансур Аббас заявил, что Айелет Шакед действует только в интересах еврейских граждан Израиля.

Председатель партии РААМ Мансур Аббас в субботу вечером высказался по поводу закона о гражданстве, который препятствует объединению семей палестинских арабов и который должен быть вынесен на голосование в министерском комитете по законодательству.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Мы будем голосовать против закона о гражданстве, который завтра внесет министр внутренних дел Айелет Шакед», — сказал Аббас в интервью 12 каналу новостей.

«Мы сформировали правительство, мы назначили Айелет Шакед и других министров», — добавил Аббас. «Я думаю, что каждый министр в правительстве несет ответственность перед всеми гражданами. Она не министр внутренних дел еврейских граждан».

Временное положение в Законе о гражданстве полностью препятствует предоставлению гражданства палестинским арабам в рамках воссоединения семей, без необходимости индивидуального рассмотрения каждой пары, претендующей на официальный статус в Израиле.

С момента принятия закона в 2003 году Кнессет продлевал действие запрета в рамках временного порядка. В ходе последнего голосования, состоявшегося в июле этого года, голоса 59 сторонников и противников разделились поровну, и временный порядок не был продлен.

Курсор также писал, что в Кнессете возникли разногласия о подключении к электросети незаконных домов в арабо-израильских общинах. На этой неделе в Кнессете разразился политический кризис по вопросу, который кажется простым и очевидным: люди, живущие в современной стране, должны иметь доступ к электричеству.

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