Израиль провел для офицеров армии США экскурсию по Хеврону

На прошлой неделе офицерам армии США была организована экскурсия по городу Хеврон под руководством пресс-секретаря еврейского поселенческого анклава, организованная высокопоставленным израильским командиром.
Об этом пишет Haaretz.
Офис генерал-майора Иегуды Фукса, главы Центрального командования вооруженных сил, связался с пресс-секретарем ультраправого поселения Хеврона Ноамом Арноном и попросил его провести экскурсию на целый день.
Экскурсия включала посещение святого места Пещеры Патриархов и районов, населенных поселенцами.
В последние годы военные перестали проводить экскурсии и выездные мероприятия совместно с поселенцами Хеврона.
Источники сообщили СМИ, что точка зрения, представленная американским офицерам, была посвящена религиозным вопросам, однако представители оборонного ведомства раскритиковали это мероприятие, заявив, что оно может повредить отношениям между Вашингтоном и палестинцами.
Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях за прошлый год. В прошлом году к потерям ЦАХАЛа добавился 31 военнослужащий, треть из них в результате дорожно-транспортных происшествий с гражданским населением, у трети погибших есть подозрения на самоубийство, 67 военнослужащих получили серьезные ранения.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.