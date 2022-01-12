Израиль провел для офицеров армии США экскурсию по Хеврону

Экскурсия для американских солдат была организована Ноамом Арноном.

На прошлой неделе офицерам армии США была организована экскурсия по городу Хеврон под руководством пресс-секретаря еврейского поселенческого анклава, организованная высокопоставленным израильским командиром.

Об этом пишет Haaretz.

Офис генерал-майора Иегуды Фукса, главы Центрального командования вооруженных сил, связался с пресс-секретарем ультраправого поселения Хеврона Ноамом Арноном и попросил его провести экскурсию на целый день.

Экскурсия включала посещение святого места Пещеры Патриархов и районов, населенных поселенцами.

В последние годы военные перестали проводить экскурсии и выездные мероприятия совместно с поселенцами Хеврона.

Источники сообщили СМИ, что точка зрения, представленная американским офицерам, была посвящена религиозным вопросам, однако представители оборонного ведомства раскритиковали это мероприятие, заявив, что оно может повредить отношениям между Вашингтоном и палестинцами.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях за прошлый год. В прошлом году к потерям ЦАХАЛа добавился 31 военнослужащий, треть из них в результате дорожно-транспортных происшествий с гражданским населением, у трети погибших есть подозрения на самоубийство, 67 военнослужащих получили серьезные ранения.

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