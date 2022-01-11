ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях за прошлый год

11 жертв покончили с собой, 6 умерли от различных заболеваний.

В прошлом году к потерям ЦАХАЛа добавился 31 военнослужащий, треть из них в результате дорожно-транспортных происшествий с гражданским населением, у трети погибших есть подозрения на самоубийство, 67 военнослужащих получили серьезные ранения.

Об этом сообщает 7 канал.

В 2021 году погиб 31 служащий — один в оперативной деятельности, один в результате преступлений с применением огнестрельного оружия, 10 в дорожно-транспортных происшествиях и два в других несчастных случаях.

11 жертв покончили с собой, 6 умерли от различных заболеваний. Знаменательным событием стала смерть Шэрон Асман. Двумя не упомянутыми жертвами являются Барел Хадария Шмуэли и офицер Армии обороны Израиля, погибший в военной тюрьме.

Ранее Курсор сообщал, что ЦАХАЛ отменяет учения резервистов, ограничивает отпуск боевых частей из-за вспышки Омикрона.

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