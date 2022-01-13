Amazon обвинили в продаже нацистских пропагандистских фильмов

В отдельном заявлении наблюдательной группы говорится, что Amazon в настоящее время является крупнейшим в мире поставщиком оригинальных нацистских пропагандистских фильмов.

Организация «Американцы против антисемитизма» обратилась к Amazon с просьбой удалить со своей платформы более 30 нацистских пропагандистских фильмов, которые можно купить и посмотреть в потоковом режиме.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Исраэль Биттон, исполнительный директор наблюдательной группы, написал открытое письмо гиганту онлайн-торговли, в котором перечислил названия нацистских фильмов, которые в настоящее время продаются на DVD на Amazon или предлагаются для аренды или покупки через Amazon Prime Video. Среди них такие названия, как «Der Ewige Jude: Вечный еврей»; «Акции Ротшильдов в Ватерлоо»; «Юд Зюсс, он же «Еврей Зюсс»»; и «Триумф воли».

«Amazon — рассадник нацистской пропаганды. Буквальная, оригинальная, чистая нацистская пропаганда, которая производилась в Третьем рейхе», — написал Биттон.

В отдельном заявлении наблюдательной группы говорится, что Amazon «в настоящее время является крупнейшим в мире поставщиком оригинальных нацистских пропагандистских фильмов — за что Гитлер и Геббельс наверняка были бы благодарны».

Ранее Курсор сообщал, что Amazon и Apple могут оштрафовать на 200 миллионов евро.

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