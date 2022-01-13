Правительство США обсудит с представителями Apple, Amazon и IBM безопасность программного обеспечения

Белый дом встретится с руководителями ведущих технологических компаний, в том числе принадлежащих Alphabet Google, Apple Inc и Amazon.com Inc, в четверг, чтобы обсудить безопасность программного обеспечения после того, как Соединенные Штаты подверглись нескольким крупным кибератакам в прошлом году.

В декабре советник Белого дома по национальной безопасности США Джейк Салливан направил письмо руководителям технологических фирм, после обнаружения уязвимости в системе безопасности в программном обеспечении с открытым исходным кодом под названием Log4j, которое организации по всему миру используют для регистрации данных в своих приложениях.

В письме Салливан отметил, что такое программное обеспечение с открытым исходным кодом широко используется и поддерживается добровольцами и является «ключевой проблемой национальной безопасности».

На встрече в четверг, которую проведет заместитель советника по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, будут обсуждаться проблемы безопасности программного обеспечения с открытым исходным кодом и способы его улучшения, говорится в заявлении Белого дома.

Среди других ведущих технологических компаний, присутствовавших на встрече, будут IBM, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc и Oracle Corp.

Государственные учреждения США, в том числе Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны и Министерство торговли, также примут участие в обсуждении.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США попросили ООН внести санкции против Северной Кореи.

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