Прогноз погоды на 18 января, вторник: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 18 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +8°С днем, +0°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +13°С днем, +2°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +11°С днем, +2°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +11°С днем, -2°С ночью;
- Эйлат: ясно, +15°С днем, +6°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +13°С днем, +5°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 17 января составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см.
Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 19°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер южный, скорость 5-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 23°С.
Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.
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