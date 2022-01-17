Прогноз погоды на 18 января, вторник: ясно

Температура воздуха по городам Израиля:

На пляжах Израиля температура воды 17 января составит:

Температура воды в Мертвом море в районе 23°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.