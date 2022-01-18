В Явне взорвался автомобиль: полиция проводит расследование

Полиция начала расследование сегодня утром после получения сообщения на горячую линию около 05:00 о возгорании автомобиля в Явне.
Известно, что на месте был слышен взрыв, сообщений о пострадавших нет.
Тем временем сотрудники полиции Явне, полицейский сапер и следователи-криминалисты провели обыски и собрали находки для изучения предыстории и обстоятельств.
В связи с серьёзностью происшествия, к расследованию подключили лучших специалистов.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что неподалеку от Шхема произошли столкновения между вооруженными силами и палестинскими террористами.
Видео с места происшествия уже появилось в сети.
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