В Явне взорвался автомобиль: полиция проводит расследование

Полиция и медики прибывают на место преступления Фото: Пресс-служба Маген Давид Адом

Сообщается, что инцидент произошел в районе 5 утра.

Полиция начала расследование сегодня утром после получения сообщения на горячую линию около 05:00 о возгорании автомобиля в Явне.

Известно, что на месте был слышен взрыв, сообщений о пострадавших нет.

Тем временем сотрудники полиции Явне, полицейский сапер и следователи-криминалисты провели обыски и собрали находки для изучения предыстории и обстоятельств.

В связи с серьёзностью происшествия, к расследованию подключили лучших специалистов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что неподалеку от Шхема произошли столкновения между вооруженными силами и палестинскими террористами.

Видео с места происшествия уже появилось в сети.

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