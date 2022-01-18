Неподалеку от Шхема произошли столкновения между вооруженными силами и палестинскими террористами

Видео с места происшествия уже появилось в сети.

Известно, что между израильскими вооруженными силами и палестинскими террористами произошли столкновения в населенном пункте неподалеку от Шхема.

Об этом сообщил телеграм-канал «HebrewOneBlog» и предоставил видео с места происшествия.

Сообщается, что конфликт обострился после того, как еврей по ошибке заехал на арабскую территорию.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль провел испытание системы противоракетной обороны Arrow.

Минобороны заявляет, что вскоре опубликует дополнительные данные об испытаниях противоракетной системы Arrow, но не сообщает, был ли тестовый запуск проведен успешно.

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