Либерман: Мы представим новые меры по поддержке частных предпринимателей и бизнеса

Министр финансов во время своего выступления заявил что одной из его целей является интеграция ультраортодоксов в рынок труда. Также он добавил, что он будет прилагать усилия для того, чтобы помочь детям ультраортодоксов достойно зарабатывать, чтобы они не зависели от пособий.

Также он сообщил, что с момента, когда он приступил к должности министра финансов, уровень экономики Израиля значительно вырос.

Либерман перечислил некоторые достижения, сделанные под его руководством: были отменены неоплачиваемые отпуска, отменили локдауны, а также ввели адресную помощь.

В 2021 году было открыто больше бизнесов, чем в 2019 году, а закрыто меньше. Это легко проверить: бизнесы открывают аккаунты в НДС.

Подводя итоги, он заявил, что в экономическом плане 2021 год намного успешней, чем 2019. Был сокращен дефицит и был достигнут рост в 6,7%.

Еще Либерман рассказал о том, что был отменен налог на иностранных рабочих в размере 15-20% в промышленности, в строительстве, в отельном и ресторанном бизнесе.

Для того, чтобы тобы облегчить проблемы с ликвидностью, были уплачены авансовые платежи по подоходному налогу.

25 февраля будет известна полная информация об экономическом состоянии страны, а также о том, какие сферы больше всего нуждаются в помощи.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,2%.

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