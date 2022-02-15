Индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,2%

Индекс потребительских цен вырос на 0,2% в январе по сравнению с ожиданиями 0,1% и 3,1% за последние 12 месяцев. Цены на жилье выросли на 1,5% в ноябре-декабре 2021 года.

Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,2%, говорится в публикации Центрального бюро статистики. Ожидалось увеличение на 0,1%. Индекс потребительских цен превысил целевой показатель инфляции Банка Израиля в 1%-3% в год.

Значительный рост цен был зафиксирован в разделах свежих овощей и фруктов, которые подорожали на 2,1%, продуктов питания на 1,3%, мебели и бытовой техники на 0,7% и транспорта на 0,5%. Значительное снижение цен зафиксировано на товары одежды и обуви – на 5,0%, культуры и развлечений – на 0,9%.

Не останавливаются и цены на квартиры: сравнивая цены сделок, совершенных в ноябре 2021 г. – декабре 2021 г., с ценами сделок, совершенных в октябре 2021 г. – ноябре 2021 г., было установлено, что цены выросли на 1,5%, тем самым завершив годовой прирост в 11,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ноябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.). Средняя цена квартиры по стране в четвертом квартале 2021 года составила 1,756 млн шекелей, тогда как в предыдущем квартале средняя цена составляла 1,716 млн шекелей.

Индекс цен на материалы для жилищного строительства, к которым обычно привязана цена нового жилья, в январе 2022 года вырос на 0,8%. За последние двенадцать месяцев (январь 2022 года по сравнению с январем 2021 года) индекс цен на материалы для строительства жилья вырос на 5,8%. Особенно это связано с подорожанием импортного бетона, который подорожал на 6,6%, и элеваторов, подорожавших на 5,7%.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу.

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