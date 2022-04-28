Генеральный директор компании Strauss Эяль Дрор заявил сегодня (четверг) на пресс-конференции, проведенной компанией, что на фабрике «Илит» в Ноф а-Галиль проводился ремонт несколько недель назад. Тогда на заводе были обнаружены голуби.
Гендиректор Strauss поделился подробностями обнаружения сальмонеллы в шоколаде
Фото: depositphotos.com
Эяль Дрор, генеральный директор компании Strauss, рассказал о проверках продукции, а также о том, что во время ремонта одного из заводов компании были обнаружены голуби.
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Автор материала:
Аарон Шендецкий