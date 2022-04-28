Гендиректор Strauss поделился подробностями обнаружения сальмонеллы в шоколаде

19:38, 28 апреля 2022
Новости Израиля, Zahav
Strauss логотип фото
Фото: depositphotos.com

Эяль Дрор, генеральный директор компании Strauss, рассказал о проверках продукции, а также о том, что во время ремонта одного из заводов компании были обнаружены голуби.

Генеральный директор компании Strauss Эяль Дрор заявил сегодня (четверг) на пресс-конференции, проведенной компанией, что на фабрике «Илит» в Ноф а-Галиль проводился ремонт несколько недель назад. Тогда на заводе были обнаружены голуби.

Кроме того он заявил, что компания ежегодно проводит проверку на сальмонеллу.

«Мы на заводе работали по плану. Существуют индуктивные тесты, которые проводятся для проверки наличия каких-либо аномалий.»

Кроме того Эяль Дрор подчеркнул, что «в данный момент неизвестно, связаны ли обнаруженные дефекты на производстве с отзывом продукции».

Курсор ранее писал, что гендиректор Strauss объявил о двойной компенсации покупателям. На фоне массового отзыва продукции Strauss — от шоколада до мороженого, пудинга, печенья и других закусок — из-за опасений заражения сальмонеллой, генеральный директор компании объявил, что все покупатели получат двойную компенсацию за приобретенные продукты.

Кроме того, появились сведения о еще одном случае заражения сальмонеллой после употребления шоколада. 37-летняя жительница Иерусалима обратилась в городскую поликлинику после того, как съела некоторое количество шоколада. Ночью она почувствовала плохо, но сейчас уже ее отпустили домой после приема таблеток.

Также сообщалось, что Strauss отзывает все продукты с завода, где была обнаружена сальмонелла. Продуктовый гигант Strauss продолжает меры по отзыву продуктов, которые могли быть заражены сальмонеллой. Теперь под отзывную компанию попали все товары, произведенные на шоколадной фабрике в Ноф-Хагалиле.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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