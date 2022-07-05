Дистрибьютор Apple выделил для израильтян 2,4 млн шекелей: кто получит деньги

Компания iConGroup, которая является официальным дистрибьютором продукции Apple в Израиле, выплатит владельцам телефонов денежную компенсацию.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Пользователям iPhone выделили 2,4 млн шекелей. Такое решение было принято между компанией и авторами коллективного иска, представленных в суде израильским Советом потребителей.

Известно, что владельцы продукции Apple в течение 7 лет подавали массовые жалобы на компанию, обвиняв ее в отказе продавать запчасти для ремонта гаджетов, а вместо этого предлагала покупать новые iPhone с 25% скидкой.

Суд признал иск справедливым, и по соглашению между iConGroup (и ее дочерним предприятием iDigital, одним из владельцев которой является сын Шимона Переса Хеми) и Советом потребителей, пользователям телефонов Apple выплатят денежную компенсацию.

Всех, кто пострадал от несправедливости организации разделили на две группы: тех, кто приобрел новый смартфон после того, как сломался их первый телефон в течение 2-х лет после приобретения, и тех, кто не покупал после этого новый гаджет.

Речь идет о покупке первого телефона в любой момент, начиная с 2007 года до заключения соглашения.

Людям, которые относятся к первой группе выплатят компенсацию в размере от 10 до 1050 шекелей в зависимости от модели телефона. А вот размер компенсации тех, кто входит во вторую группу еще не определен и будет зависеть от того, сколько участников будет в этой категории.

Также компания обязуется сделать ремонт телефонов iPhone, в которых были неисправности в первые два года после покупки.

«Курсор» писал ранее, что Apple остановила производство iPhone на одном из своих заводов.